Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала вражаючі кадри свого "випробування"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, в акаунті Нікітіною з'явилось відео зі сцени, де прямо біля неї з'являються вогні. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Міні випробування! @zhenskiykvartal_official! Ну воно того варте. Зате в кадрі таааак красиво", - написала вона.

На опублікованому відео можна побачити, як Нікітіна стоїть на сцені, аж раптом з обох боків поряд із нею з'являються вогні. Вона реагує на це досить емоційно - починає кричати та сміятись одночасно.

"Як страшно!" - закричала вона.

З нею погодився і чоловік за кадром.

"Мені здається, це страшно", - сказав він.

У коментарях фоловери зірки "Кварталу 95" засипали її компліментами, а також розповіли, що з нетерпінням чекають на новий випуск "Жіночого кварталу".

"Ура, сьогодні", "Ну нарешті", "Чекаю сьогодні, ура", "Ти просто крута і талановита", "Супер, неймовірна", "Яка ти красива", "Ефектно виглядає", - пишуть у коментарях.

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