Юна дочка відомої української ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала архівне відео, де вона зовсім маленька
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.
Так, на опублікованих кадрах можна побачити маленьку дівчинку, якій, певно, не більше 5 років, однак вона вже має дуже задумливий та серйозний вигляд, характерний для Злати і зараз.
Коментуючи архівні відео, донька Фреймут порівняла себе із героїнею культового американського фільму "Кудряшка Сью".
"Факт, що ви можете побачити всю мою особистість на цих кадрах, де я немовля", - написала вона.
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"І як я можу її підвести?" - написала донька відомої української телеведучої.
На архівних кадрах можна помітити, що у Злати дуже великі блакитні очі, а волосся - курчаве та біляве, навіть світліше, ніж зараз. При цьому дівчинка виглядає дуже спокійною і навіть трохи загадковою.
Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах. Нещодавно Злата відсвяткувала своє 15-річчя.
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