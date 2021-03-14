Юна дочка відомої української ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала архівне відео, де вона зовсім маленька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.

Так, на опублікованих кадрах можна побачити маленьку дівчинку, якій, певно, не більше 5 років, однак вона вже має дуже задумливий та серйозний вигляд, характерний для Злати і зараз.

Коментуючи архівні відео, донька Фреймут порівняла себе із героїнею культового американського фільму "Кудряшка Сью".

"Факт, що ви можете побачити всю мою особистість на цих кадрах, де я немовля", - написала вона.

"І як я можу її підвести?" - написала донька відомої української телеведучої.

На архівних кадрах можна помітити, що у Злати дуже великі блакитні очі, а волосся - курчаве та біляве, навіть світліше, ніж зараз. При цьому дівчинка виглядає дуже спокійною і навіть трохи загадковою.

Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах. Нещодавно Злата відсвяткувала своє 15-річчя.

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