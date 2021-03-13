Відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала своє "перевтілення у чоловіка"

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим відео у своєму Instagram.

Нещодавно Маша стала учасницею нового шоу "Ліпсінк баттл", в якому українським знаменитостям належить перевтілитися в різних відомих виконавців і максимально схоже "виконати" їхні пісні.

На нових кадрах Єфросиніна вирішила показати, як перед зйомками над нею працюють стилісти, щоб з ефектної красуні перетворити її в епатажного молодого чоловіка.

На відео ведуча змиває свій макіяж, після чого на неї надягають коротку перуку зі сріблястим волоссям, і візажисти починають свою роботу. Доповнює образ Єфросиніної ексцентричний сріблястий наряд з блискітками.

"Не знаю, скільки разів зі мною виконали це перевтілення: для репетицій, прогонів і прес-показу...Але сьогодні ви побачите, що воно того варте!..П. С. раптом ви не додивитеся відео до кінця - це не Борис Апрель", - підписала відео ведуча.

Насправді, вона перевтілювалася в один зі сценічних образів Макса Барських.

Шанувальники Маші тут же почали коментувати пост.

"Не знаю, як Барських, але Боря Квітень копія", "а на Бориса змахнуло", "Круто Маша образ схожий", "дуже круто вийшло", "шикарне перевтілення!!! Удачі!", "Машенька ваш колір вам набагато краще але все одно красу нічим не зіпсувати", - пишуть люди.

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