Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова згадала про те, якою була до своєї вагітності

Зараз Даша весь свій час присвячує курсами, які вони з Микитою організували, вивчає тему вагітності і показує, як готується до появи на світ первістка, а також говорить про зміни. Справа в тому, що Квіткова почала різко набирати вагу, і хоча сама вона запевняє, що все в нормі і лікар все контролює, звикнути до нового тіла не так просто.

За словами дівчини, вона вчиться приймати себе. Досить швидко її вага почала зростати, і талія з 59 см пішла далеко за ці межі. Занудьгувавши по собі минулого, дівчина поділилася кількома кадрами в розділі Сторі.

На них вона показала, як виглядала до вагітності в простому чорному купальнику. Даша підкреслила привабливе тіло вдалими ракурсами і покрутилася перед дзеркалом: "а моя Талі в 59 см повернеться взагалі?"- написала вона.

"Моя вага 64 кг.мій лікуючий лікар сказав, що я увійшла в норму ваги на цьому терміні. Моя вага на початку був 55 кг. З цього дня набір ваги буде швидше, тому посадили на міні-дієту. Після 18:00 не можна їсти вуглеводи, а білки в будь-якій кількості😌 з кожним днем все більше схожа на кабачок-неваляшку» - розповіла Даша трохи раніше

Раніше шанувальники були здивовані настільки різкого набору ваги у улюблениці:

"Легка тормознутость?); А шкарпетки і взуття скоро весело буде надягати; Ну прям росте малюк і ви разом з ним не по днях, а по годинах) 9 кг вже набрали🤪 🤪 🤪; така Малятко була; на 33 тижні буде ще веселіше з машини вилазити 😅; 20 тижнів,і плюс 10 кг це не норма за всю повинні набирати +10,12 кг; 10 кг для 20 тижні багато і шкідливо для судин. Але Даша написала, що її посадили на міні-дієту; блін,, ви товщі мене, а на фото худенька,, як так😮».

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