Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" показав умови зйомок
Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram відомий актор показав кадри зйомок третьої частини" кріпак", які проходили в Голосіївському парку.
Актор показав упряжку з кіньми в якій він перебував з колегою по цеху. На відео видно пара коней, запряжених возом, візниками в якій грає знаменитий актор.
Наступний сторіс актор присвятив своїм чобіт, забрудненим болотом і заляпаним халявам штанів. Сторіс Тарас підписав просто "Кріпосна3". Наступне сторіс переносить глядача на знімальний майданчик. Там стоять актори, під ногами абсолютне болото, і дама з копицею рудого волосся і яскравому синьому вбранні, відповідного стилю, прямує по місиву з мокрої тягучої землі. Тарас не приховав, що актриса, яка знімається в епізоді Аліна Коваленко.
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Не так давно актор вирішив похвалитися своїм підкачаним тілом, розмістивши фото зі штангою. Тарас позував у джинсах, під якими можна помітити білу білизну. Цимбалюк зняв футболку, демонструючи підкачане тіло у всій красі, адже напружив м'язи, щоб виконати вправу.
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