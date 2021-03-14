Відома українська хореограф і зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко похвалилася своїми кулінарними вміннями
Артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
З нагоди Масляної Шоптенко вирішила побалувати себе і своїх домашніх традиційними млинцями. Танцівниця показала процес готування на відео.
На кадрах Шоптенко стоїть поруч з плитою і досить посміхається, дивлячись як готуються млинці і начинка для них.
Хореограф також задалася важливим питанням, поцікавившись, яку начинку до млинців воліють люди: солодку або солону.
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"А ви у якій команді по млинцях?", - написала Олена, надавши варіанти на вибір.
Пізніше хореограф також опублікувала фото готового частування і побажала глядачам смачного.
Раніше ми писали, що Шоптенко в дощовий день зробила селфі за кермом свого авто.
На фото знаменитість позує в бежевому пальто і теплому макіяжі. За вікном - дощовий день, Олена сидить за кермом свого автомобіля, довірливо посміхаючись. Дівчина розмістила також пост в якому висловила подяку за підтримку.
Хореограф також розповіла, що перед публікацією постів в Instagram часто сумнівається, чи оцінять їх шанувальники.
Нагадаємо, ніжна Шоптенко з "Танців з зірками" за кермом авто довірила українцям свої тривоги: "кожен раз...".
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