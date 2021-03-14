Відома українська хореограф і зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко похвалилася своїми кулінарними вміннями

Артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

З нагоди Масляної Шоптенко вирішила побалувати себе і своїх домашніх традиційними млинцями. Танцівниця показала процес готування на відео.

На кадрах Шоптенко стоїть поруч з плитою і досить посміхається, дивлячись як готуються млинці і начинка для них.

Хореограф також задалася важливим питанням, поцікавившись, яку начинку до млинців воліють люди: солодку або солону.

"А ви у якій команді по млинцях?", - написала Олена, надавши варіанти на вибір.

Пізніше хореограф також опублікувала фото готового частування і побажала глядачам смачного.

Раніше ми писали, що Шоптенко в дощовий день зробила селфі за кермом свого авто.

На фото знаменитість позує в бежевому пальто і теплому макіяжі. За вікном - дощовий день, Олена сидить за кермом свого автомобіля, довірливо посміхаючись. Дівчина розмістила також пост в якому висловила подяку за підтримку.

Хореограф також розповіла, що перед публікацією постів в Instagram часто сумнівається, чи оцінять їх шанувальники.

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