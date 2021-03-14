Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), вразила розкішним волоссям

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram починаюча співачка опублікувала фото, на якому у всій красі представила своє багатство – довге розкішне шовковисте волосся. Дівчина була одягнена в грайливу міні-спідницю і строкату сорочку. Її волосся було накручене, в результаті чого стало виглядати ще пишніше.

"Ви часто запитуєте, як я доглядаю за своїм волоссям. Ділюся досвідом. Перше правило - сушити волосся природнім шляхом, захищати від прямого сонця🌞і морської води🌊, які теж його висушують. Щоб волосся було м‘яке і не плуталося вдома зав’язую гульку. Якщо її зав’язати на вологе волосся виходить ефект легкої хвильки", - зазначила Ярослава.

За словами співачки, вона робить маски для волосся і використовує масла. Перед укладкою дівчина завжди наносить на волосся термозахист.

"Також, часто запитують, чим я фарбуюся. Хімічними фарбами ніколи не фарбувалася. Раніше наносила ХНУ. Зараз хною не користуюся, подобається природний колір", - розповіла SLAVIA.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", "принцеса", "дуже, дуже красива! А волосся як завжди шикарне", "Яка ж красива! Нехай Михайло вас береже... На таку красу багато бажаючих знайдеться", "яке розкішне волосся і розкішна ви", - пишуть люди.

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