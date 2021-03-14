Український співак Олег Винник вразив стильним образом у свіжому випуску «Голосу країни»

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото на тлі тренерських крісел. Він був одягнений в темні штани, футболку і стильний піджак в рокерському стилі. Волосся співака були ідеально укладені, а сценічний грим підкреслив ідеальне обличчя кумира мільйонів жінок.

Винник стояв прямо і підніс вгору два пальці.

"Починаємо бої", - підписав фото артист.

Як відомо, Олег Винник став одним з нових тренерів вокального шоу "Голос країни". Крім цього, артист бере участь в якості детектива в гіпер-шоу "Маска". Останні кілька років виявилися для артиста дуже плідними. Восени 2020 року він також встиг взяти участь у шоу «Танці з зірками», з якого вибув через хворобу.

Раніше ми писали, що ефектний Винник вразив "вовчиць" появою у всьому чорному. Співак показав, як пройшов його концерт в умовах карантину. На опублікованих фото Винник був одягнений лаконічно, але при цьому дуже стильно. На фото співак зображений з мікрофоном в процесі виконання пісні. Його волосся розвивалося, створюючи особливу атмосферу.

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