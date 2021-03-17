Син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав квартиру, в якій жила сім'я в Криму

Як повідомляє Politeka.net, Руслан Євдокименко показав архівне фото на своїй сторінці в Instagram.

"Будинок, в якому були прожиті прекрасні роки дитинства і юності в Ялті... Приємні спогади", - написав він, зазначивши, що квартира розташована на 5 поверсі.

Користувачі Мережі дякують за можливість побачити будинок, в який жила Ротару.

"Спасибі, що показали будинок, де жила Софія Михайлівна", "жити в Ялті це щастя", "улюблений наш будиночок! ❤️🌟Так, щасливі ми були в ньому! Щасливе дитинство і юність з прекрасними спогадами", "залишилися одні спогади! Ялта прекрасна", - пишуть в коментарях.

Також в коментарях відзначили, що зараз житло виставлено на продаж: «Бачила фото вашої квартири на ціан ,продають за 20 млн Р.вже нові власники. І накрутили ціну тільки тому, що там жила Софія Михайлівна».

"Це вже не важливо", - коротко відповів син співачки.

Нагадаємо, батьком Руслана Євдокименка є музикант, народний артист України, єдиний чоловік Ротару Анатолій Євдокименко.

Відзначимо, у Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє дітей - Анатолій і Софія. Внучка Ротару вже здобула популярність як модель.

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