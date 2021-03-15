Скандальна балерина Анастасія Волочкова знову блиснула улюбленим шпагатом у сміливому бікіні
Як повідомляє Politeka.net, популярна російська балерина Анастасія Волочкова прославилася не стільки своїм професіоналізмом, як любов'ю до шпагатів, лазні і скандалів. У зірки геть відсутні комплекси, а в своїх соцмережах вона сміливо виставляє на показ розкішне життя і непристойну поведінку. Так, нещодавно артистка постила в своєму мікроблозі в Instagram милі фото з мамою і донькою, а тепер знову вирішила не зраджувати собі і виклала чергове відео зі шпагатом і купіллю.
У ролику Настю можна побачити в яскравому помаранчевому купальнику-бікіні, який ледь прикриває пікантні місця на тілі. Балерина в цьому відео вийшла на вулицю, де на засніженому дворі її будинку стоїть купіль з холодною водою. Вона знімає тапочки і навіть не користуючись сходинкою, залазить в улюблену купіль, при цьому весь час втягуючи живіт. У якийсь момент артистка набирає в руки снігу і посипає їм себе, відзначаючи, що їй не холодно.
В кінці ролика Волочкова розкидає свій знаменитий шпагат прямо над ботиками свій купелі і навіть починає розгойдуватися трохи, трясучи ногами. При цьому і сама вона і ті, хто її знімав вигукують привітання: "З Новим роком!". У підписі до публікації Анастасія написала: "Ось і настала весна... І лід в купелі розтанув... Задовольняюся снігом. Так зазвичай починається мій ранок".
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