Курс валют в Україні 16 березня обрадує поступовим зміцненням курсу гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт НБУ, у вівторок гривня покаже зростання, зробивши черговий стрибок. Долар просяде всього на кілька копійок, а євро полетить у прірву, подолавши психологічну позначку.

Згідно з даними Нацбанку, у вівторок 1 долар можна буде купити за 27,64 гривні, хоча днем раніше його продавали по 27,73 гривні. Таким чином, "зелені" хоч і незначно, але подешевшають.

Євро просяде більш істотно. 16 березня європейська валюта подолає психологічну позначку. 1 євро можна буде купити за 32,95 гривень, хоча днем раніше його продавали за 33,08 гривень.

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Як і обіцяли економічні експерти, в першому кварталі 2021 року гривня буде показувати хороші результати. Крім цього, на курс впливає і стан самого долара, який трохи просів у порівнянні з основними валютами світу. Несподіваним залишається стрімке просідання євро, яке, втім, грає українцям на руку.

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Як відомо, валюту для довгострокових заощаджень варто купувати, коли вона дешевшає. Експерти радять купувати дешеву валюту, а не чекати, коли вона знову почне дорожчати.

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