Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе у відвертому образі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram пишногруда красуня опублікувала вельми провокаційний кадр. Кошкіна була одягнена в колготи в сіточку і туфлі на підборах. Зверху вона накинула шубку, під якою, найімовірніше, нічого не було. Верхній одяг вона спокусливо спустила з плеча, змусивши чоловіків пускати слинки.

"Жарких снів вам, мої дорогі", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили багато відгуків. Чоловіки захоплювалися зовнішністю артистки, залишаючи їй компліменти.

"І тобі палаючих", «якщо тільки ти приснишся», «Кайф», «чітка», «для жарких снів одягу забагато)", "які тут сни? Я тепер заснути не можу", "вогонь дівчина", "Жарких снів вам, мої дорогі підкаблучники?", "Яночка, ви дивовижна!»,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Кошкіна обожнює спокусливі фотосесії на межі. Вона не публікує оголених знімків, але завжди не проти продемонструвати глибоке декольте або соковитий кадр.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна показала себе в ніжному образі. Дівчина позувала в пальто, яке залишила розстебнутим і спустила з одного плеча. Яна натякнула, що одягу під пальто на ній немає.

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