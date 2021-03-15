Відома британська співачка Дуа Ліпа захопила ефектним образом під час церемонії Греммі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram кумир мільйонів опублікувала серію пікантних фото, які розбурхали шанувальників. Ліпа одягла короткі рожеві шорти, які більше були схожі на труси. Під шорти артистка одягла колготки в сіточку. Зверху на співачці красувався акуратний топ. Традиційно образ завершував яскравий макіяж, численні прикраси і неймовірна енергетика артистки.

Судячи з усього, для заходу дівчина наростила волосся або використовувала перуку, оскільки не так давно у співачки була коротка стрижка.

Як виявилося, цей наряд Ліпа вибрала для номера на сцені Греммі. Сама співачка була номінована на шість премій "Греммі", але виграла лише в одній категорії, отримавши статуетку за "Кращий вокальний поп-альбом".

У коментарях під постом зірці залишили масу слів захоплення.

"Спекотніше пекла", «така природна», «Ти просто космос», «Талант, виконання, вбрання, Греммі пройшло на ура», "Ти така красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Дуа Ліпі всього 25 років, але вона вже встигла підкорити своїм талантом весь світ. Кар'єру вона будує з 2015 року.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа нарвалася на шквал критики через кадр в міні-бікіні: "Ти ховаєш себе живцем".

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Ліпа заманила в кайдани ночі, засвітивши зайве в сукні з вирізами: «яка кішечка».

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа в "дірявому" топі показала свої принади у всій красі, можна дивитися вічно:"розкішно".