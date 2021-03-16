Відома американська модель Кортні Кардашьян ошелешила фото в маєчці і поманила язичком

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram зірка реаліті-шоу" Сімейство Кардашьян " розбурхала фанатів пустотливою витівкою. Дівчина зробила селфі в маєчці і скуйовдженим волоссям показавши спокусливий язичок.

Схудла модель своєю витівкою, напевно позбавила сну своїх справжніх шанувальників, яких у знаменитості 113 мільйонів чоловік.

Її знімок говорить лише про те, що у дівчини прекрасний настрій, і вона готова до нового дня в чудовому настрої. Багато шанувальників прокоментували знімок Кортні словами похвали, любові і оспівуванні її чарівної зовнішності.

"Чудова", "яка мила"," Кортні, ти моя улюблена"," посилаю вам багато любові і положення у Вашому житті"," якби ви відповіли, це була б мрія"," Люблю тебе, я твій шанувальник", написали шанувальники.

Зухвала 41-річна красуня недавно заявила, що готова до більш зрілим відносинам. У мережі обговорюють її роман з музикантом, барабанщиком, Тревісом Баркером. За повідомленнями інсайдерів, у Кортні і Тревіса довга, довга історія і роки дружби.

Не так давно ми писали, що Кортні оригінально посміялася над фотосесією сестер – Кім, Кайлі і Кендалл, які в однаковій білизні вирішили прорекламувати бренд одягу і не запросили її саму.

Нагадаємо, що мільйонерка Кортні Кардашьян зважилася показати, як виглядала до пластики обличчя і бюста: "погана дівчинка".

Як повідомляла Politeka, апетитна Кайлі Дженнер в ниточках білизни помацала себе в інтимних місцях: "Мій улюблений спосіб...".

Також Politeka писала, що схудла Кортні Кардашьян в міні-бікіні перевершила сестер, блиснувши сідницями: "Ого, як помолодшала".