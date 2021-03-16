Помер відомий американський актор Яфет Котто, який зіграв лейтенанта поліції Аль Джарделло у "Вбивстві: життя на вулиці", космічного мандрівника в "Чужому" і суперлиходія в "Живи і дай померти"

Яфету Котто був 81 рік.

У Facebook, дружина Котто Тессі Сінахон повідомила, що актор помер у понеділок, 15 березня.

"Я засмучена і все ще шокована смертю мого чоловіка Яфета... Ти грав лиходія в деяких своїх фільмах, але для мене ти справжній герой, та й для багатьох людей теж. Дуже рідко можна зустріти хорошу людину, хорошого батька, хорошого чоловіка і порядну людину. Один з кращих акторів Голлівуду, легенда. Спочивай з миром, дорогий, я буду сумувати за тобою кожен день, Мій найкращий друг, моя скеля. Я люблю тебе, і ти завжди будеш в моєму серці. До нашої нової зустрічі!",- написала вона.

За словами жінки, в планах у актора було випустити книгу, побудувати релігійну організацію і дати безліч інтерв'ю. Але, на жаль, його життя обірвалося.

Яфет Фредрік Котто народився 15 листопада 1939 року. Його батько, Абрахам, був бізнесменом і чорношкірим євреєм з Камеруну, а його мати була медсестрою з панамським корінням. (Яфет означає» Красивий " на івриті)

Його батьки розлучилися, коли він був юн, і Котто був вихований його бабусею і дідусем в Бронксі, поки його мати служила в армії США. Після того, як в 16 років він кинув школу і кидався на випадкові заробітки, Котто був натхненний, щоб піти в акторську майстерність, побачивши, як Марлон Брандо творить свою магію в «На набережній».

Однією з найвідоміших ролей Котто був лиходій з Бонда, Містер біг у фільмі 1973 року "Живи і дай померти".

Він був відомий за ролями у фільмах "Чужий", «Зоряна палата», «Людина, що біжить», "Ляльководи".

Котто, який був тричі одружений і мав шістьох дітей, стверджував, що був далеким родичем королеви Єлизавети II, що послужило натхненням для назви його автобіографії 1997 року «королівська влада».

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