Учасниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе на відпочинку в Єгипті

На фото Ульянова здалася в топі і штанях, а образ доповнила кросвоками. Красуня ефектно сіла на шпагат біля огорожі, взявшись за металеві поручні, перевершивши Волочккову. Волосся Даша вирішила залишити розпущеним, а голову повернула до камери. Зірка захопила своєю розтяжкою і сідницями, які можна легко оцінити на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це напевно перший раз, коли я дійсно намагалася робити зарядку на відпочинку.

P. s: не забудьте будь ласка написати: "а крім шпагату ще щось можеш?".

Всім прекрасного дня", - написала зірка.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так пишуть, ті хто нічого не можуть. Круто", " більше шпагатів!!! Ще більше", "вогонь", "Чарівна", "обожнюю твої шпагати", "піде апарат", "дуже крута фотка і шпагат", "Даша ти чарівна".

Ми писали, що відома учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала сльози і розпухлі губи на підлогу обличчя, найгірший 8 березня в житті.

Даша в сторіс Інтаграм розмістила кілька відео про те, яким був її день 8 березня минулого року.

Дівчина показала, як ридала дні і ночі безперервно, думаючи, що це найгірший 8 березня в її житті, і гірше вже не буває.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" в крихітному бікіні похвалилася, як схудла до відпустки

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" ефектно прогнулася, похвалившись сідницями крупним планом

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