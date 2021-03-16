Учасник шоу "Холостячка" з Ксенії Мішиною Олексій Тригубенко поділився подробицями про своє захворювання
Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Олексій Тригубенко, Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка", який захворів коронавірусом, розповів про самопочуття.
Тригубенко виглядав на відео дуже змученим, але намагався зберігати бадьорість.
"Доброго ранку. Не те щоб я любив скаржитися, але це сама неприємна хвороба, якою я хворів. І найжахливіше те, що постійно висока температура. У мене вчора півдня було 40°, сьогодні я прокидаюся з температурою 40°», - розповів він про свої муки.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент
"Тіло було в мішку для цукру": трагедія з 7-річною дівчинкою обростає новими деталями
"Грошей не вистачало": заробітки в Чехії закінчилися трагедією для української сім'ї, 3-річний малюк залишився сиротою
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Тригубенко уточнив, що температуру вдається збити, але вона знову піднімається.
"Єдине, добре, що вона хоча б збивається. І напевно, мій улюблений стан тепер, це коли з 40° температура падає на 37,5°, і мені здається, що я вже здоровий, вже, як огірочок», - розповів Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка".
Про свій діагноз Тригубенко розповів напередодні. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19.
Нагадаємо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проекту" Холостячка " і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної.
Нагадавши, Фіналіст " Холостячки "Тригубенко, який бореться з небезпечною недугою, записав звернення:" Стало погано..."
Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко заговорив про зраду Мішиної: «було страшно, що…»
Також Politeka писала, що Фіналіст " Холостячки "Тригубенко зізнався, хто розбив йому серце, Мішина була не першою:" зараз лікті кусає..."