Учасник шоу "Холостячка" з Ксенії Мішиною Олексій Тригубенко поділився подробицями про своє захворювання

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Олексій Тригубенко, Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка", який захворів коронавірусом, розповів про самопочуття.

Тригубенко виглядав на відео дуже змученим, але намагався зберігати бадьорість.

"Доброго ранку. Не те щоб я любив скаржитися, але це сама неприємна хвороба, якою я хворів. І найжахливіше те, що постійно висока температура. У мене вчора півдня було 40°, сьогодні я прокидаюся з температурою 40°», - розповів він про свої муки.

Тригубенко уточнив, що температуру вдається збити, але вона знову піднімається.

"Єдине, добре, що вона хоча б збивається. І напевно, мій улюблений стан тепер, це коли з 40° температура падає на 37,5°, і мені здається, що я вже здоровий, вже, як огірочок», - розповів Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка".

Про свій діагноз Тригубенко розповів напередодні. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проекту" Холостячка " і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної.

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