Єгор Крутоголов з "Дизель Шоу" вимістив свою злість на колезі

Як передає Politeka.net, кадрами поділилася зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко в Instagram.

Так, схоже, що в постановці «Дизель шоу» Крутоголов і Булітко виконували ролі подружжя. При цьому помітно, що "чоловік" спочатку був не в кращому настрої. Він сидів за столом, а схвильована "дружина" стояла поруч. Для номера Булітко одягла червоний халат в горошок.

"Суп пересолений. Це заліт, мати", - грізно сказав Крутоголов, спробувавши, що стоїть перед ним блюдо.

"О, Боже!" - відповіла Булітко.

"Я викликаю поліцію", - втрутився в скандал персонаж Євгена Сморигіна.

Раніше Вікторія Булітко здивувала публіку екстравагантною витівкою. У своєму мікроблозі в Instagram зірка опублікувала спокусливо фото, на якому з'явилася в пристрасному образі.

Вікторія відображена в світлій кімнаті, вона розкинулася на стільчику в пристрасній позі і не дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькій темній сукні, яка виблискує сріблом, а на її ногах сріблясті колготки. Цей наряд підкреслив витончену фігурку актриси і оголив лінію плечей.

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