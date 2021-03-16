Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар показала їх з чоловіком зворушливу традицію

Зірка поділилася милими сімейними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кухар і її чоловік, артист балету Олександр Стоянов, люблять проводити час разом і ділитися відповідними фото і відео з шанувальниками. Цього разу пара показала одну зі своїх традицій-спільний обід перед гала-концертом.

На кадрах Олександр і Катерина сидять за накритим столом. Подружжя явно були в грайливому настрої, а тому вирішили влаштувати жартівливу «дуель» на вилках. Вони обидва старанно фехтували столовими приборами, однак, результат битви залишився за кадром.

"Обід був за розкладом! Не зраджуємо традиціям. Перед гала-концертом потрібна енергія", - підписала кадри Кухар.

Шанувальники балерини не змогли прокоментувати це відео, так як в розділі сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Кухар опублікувала загадкове фото, на якому насилу можна було розгледіти її силует. Балерина була одягнена в красивий іспанський костюм. Пишна спідниця майоріла, поки артистка стрімко віддалялася з кадру.

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