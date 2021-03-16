Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової покрасувалася на камеру помітним макіяжем

Минулого тижня 16-річна Маша Полякова несподівано потрапила в лікарню з підозрою на апендицит. Втім, дівчину швидко виписали, після чого вона вже встигла повернутися до звичного ритму життя. Так, цього разу школярка поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

У короткому відео Маша дивиться в камеру свого телефону, ніби в дзеркало. Дівчина явно хоче продемонструвати свій макіяж з акцентом на очі, які вона виділила великими стрілками.

Варто відзначити, що подібний макіяж зі стрілками дуже любить і її мама, тому можна сказати, що в цьому плані дівчинка пішла в неї.

На відео Маша наближає своє обличчя і грайливо надуває губки, тим самим роблячи свій образ ще більш кокетливим.

Також юна Полякова поділилася кадрами, на яких позує зі своїми друзями.

Нагадаємо, що 10 Березня 16-річній Маші Поляковій різко стало погано, через що дівчину забрали в лікарню з підозрою на апендицит. Однак, судячи з того, що вже через день її відпустили додому, ця підозра не підтвердилася.

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