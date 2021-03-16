Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук підкорила розкішним образом у незвичайному вбранні

Артистка "Жіночого кварталу" на своїй сторінці в Instagram розповіла про важливий для неї досвід.

Так, Марта, яка крім своїх гумористичних виступів активно розвивається як співачка, виступила на церемонії нагородження успішних бізнесвумен України. За словами артистки, для неї цей досвід став дуже надихаючим, адже вона сама змогла відчути себе королевою.

"Коли виступаєш для королев, і сама відчуваєш себе королевою :) Була рада виступити на нагородженні 25 найуспішніших у бізнесі жінок України", - написала Адамчук.

Для цього заходу артистка вибрала по-справжньому розкішне вбрання. На ній була облягаюча чорна блуза незвичайного фасону на одне плече, а також пишна спідниця темно-зеленого кольору. У такому вбранні Марта виглядала дуже привабливо.

Її шанувальники не могли не прокоментувати цей пост.

"Крута, красива", "Люблю тебе", "Удачі", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Адамчук похвалилася ідеальною фігурою в красивому вбранні. Шикарна брюнетка заворожує не тільки своєю зовнішністю, але і красивим голосом.

Здається, в березні все ідеально і вона не раз це доводила.

На одному з останніх кадрів пекуча спокусниця позувала в чорному напівпрозорому топіку, крій якого оголив плече.

Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" схвилювала своїми формами в прозорому топіку: "Дорого".

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