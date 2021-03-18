Екс-солістка групи "Время и Стекло", тренер шоу " Голос країни» Надя Дорофєєва поділилася невеликим відео з новим перетворенням

Надя Дорофєєва після старту сольної кар'єри опинилася в центрі уваги, причому тепер на дівчину звертають ще більше своїх коментарів шанувальники, ніж раніше. Не так давно зірка презентувала вже другу пісню в новій манері виконання, тому намагається її просувати і часто виступає.

Між справами і зйомками зірка також записує різні невеликі відео для фанатів. Так, нещодавно Надя поділилася роликом, на якому захопила простим весняним образом з нарядом з глибоким декольте.

"Хороший день" - написала артистка на фото.

Чорний костюм з невеликим декольте, а також вільне напівпальто з великими гудзиками зробили образ Наді більш консервативним. Втім, з простою укладанням і чашкою кави в руках Дорофєєва все одно виглядала витончено.

У новому пості співачка також зізналася, що днями вийде її дебютний альбом. На фото спокусниця постала в дуже спокусливому образі. Вона сперлася на дзеркало, елегантно відкривши ротик. Виглядала артистка просто чудово.

У коментарях шанувальники стали залишати масу позитивних відгуків.

"Еее, чекаємо гармату», «дуже сильно чекаємо вихід альбому", " дуже чекаю цей день!",» Впевнені що це буде розрив«,» ще трохи і ми почуємо нові хіти від DOROFEEVA«,» це фото фантастичне«,» як швидко час летить", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".

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