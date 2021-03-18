Настя з макіяжем і без - як дві різні людини

Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як перетворюється вдома і змінюється заради зйомок

На початку весни Настя представила свій новий і запальний кліп» дівчатка рулять", в якому оспівувала жіночу силу і красу, а також похвалилася власною привабливістю з колегами. Тепер співачка активно нагадує про нову композицію і навіть знімає під неї спеціальні челенджі в «Тік-ток».

Так, цього разу Настя спочатку показала себе в одному халаті і без макіяжу, ще сонною і втомленою. А потім продемонструвала, як вона перетворюється завдяки косметиці, модному одязі і акуратною зачісці.

""Коли вирішила залишитися вдома, але подзвонили подруги і покликали тусити" 🤪 💃 🏻 а як би ви назвали це відео? #ДевочкиРулят 👭🤟», - написала Настя.

Фанати відповіли відразу:

"Коли хлопець попросив відправити йому як ти зараз виглядаєш, але ти явно не готова розкривати йому всі карти🤣; Настя, мені здається ви одна з небагатьох зірок, які відкрито показують себе будь-яку, сонну, втомлену, ненафарбовану; дуже красива😍; сумно на це дивитися; хтось знає, що за окуляри на Насті?; Вау❤️ ну нереальна ж😍; легка на підрив)))); Нууууу дівчатка рулять😂; тусити? Завжди готовий, і навіть не втомилася😂"»

Нагадаємо, оскільки співачка також дружить з Анастасією Завгородньою-популярним українським дизайнером і дружиною співака позитиву, вони вирішили організувати колаборацію двох брендів і створили серію спеціального тематичного одягу.

Для початку Каменських випустила кліп» дівчатка рулять", в якому знялася разом з Ганною, Лесею Нікітюк і Дашею Астаф'євою.

Потім співачка оголосила, що має намір здивувати всіх зміною стилю разом з кращою подругою вже зовсім скоро.

Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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