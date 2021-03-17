Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров, незважаючи на досить молодий вік, вже обговорює свої похорони

Як пише "Комсомольська правда", свій похорон поп-король вирішив обговорити на вечірці зі своїм другом, співаком Миколою Басковим. Саме його Кіркоров призначив відповідальним за церемонію прощання.

44-річний Басков погодився купити для Філіпа труну зі стразами від Swarovski. А щоб шанувальникам було недалеко ходити, артист хоче, щоб і поховали його поруч з другом.

"Стразики, напевно, зі мною в труну підуть", - заявив 53-річний Кіркоров в ефірі програми "Ти не повіриш!".

Варто відзначити, що відповідну послугу Філіп своєму другові теж готовий надати. За його словами, якщо Басков помре раніше, він його поховає. Додамо, що пізніше Басков заявив, що вони з Кіркоровим так жартують, і побажав усім міцного здоров'я в такий нелегкий час.

До речі, колишня дружина Кіркорова Алла Пугачова свого часу теж планувала похорон. Зірка ще в 65-річному віці зізналася, що вже подбала про місце на кладовищі недалеко від місця поховання своїх родичів. Крім цього, всі близькі Пугачової обізнані, що робити в разі її смерті.

Нагадаємо, що зовсім сивий Кіркоров привів на шоу "Маска" своїх дітей, з'явилися кадри: "найнесподіваніший фінал".

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