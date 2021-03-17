Фешн-фотограф, суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк збентежила кадрами в ліжку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна красуня опублікувала відео, на якому позіхала і прокидалася. Плакидюк не стала нічого говорити. Вона була закутана в ковдру, з-під якої стирчала тільки її голова. Соня використовувала фільтр Інстаграма, ймовірно, соромлячись показати своє обличчя спросоння. Вона голосно позіхнула, що й ознаменувало початок дня. На годиннику було 7:32. Це говорить про те, що Плакидюк - рання пташка.

Незважаючи на несерйозність фото, воно розбурхало фантазії шанувальників зірки.

Як відомо, про Соню Плакидюк дізналися після того, як вона стала однією з суддів проекту «Супер модель по-українськи». До цього вона займалася тим, що фотографувала зірок. Дівчина співпрацювала з такими відомими брендами як Harper's Bazaar, L'officiel, Cosmopolitan та інші.

Зараз Соня не тільки фотографує зірок, але і сама не проти позувати для фотографів. Більшість її фотосесій заворожують. Так, нещодавно Плакидюк постала в образі спокусливої красуні. Рудоволоса бестія позувала топлес. З одягу на ній був тільки білий капелюшок. Свої пишні груди Соня прикрила долонями і довгим волоссям.

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