Популярна модель і актриса Емілі Ратаковски вийшла на прогулянку в сміливому вбранні

Як пише Politeka.net , Емілі Ратаковскі активно будує кар'єру моделі і почала просувати себе як актриса. Дівчина не так давно народила, тому не часто можна було побачити красуню. Але про модель не забувають фанати і активно діляться знімками в Instagram на фан-сторінках.

Цього разу фанати опублікували кадр, де Емілі була в чорних штанях і піджаку, який залишила розкритим. Волосся у Ратаковскі залишилися розпущеним, а образ доповнила красуня стильним вузьким топом. "Кокетка" красувалася, йдучи вулицею, захоплюючи своїм плоским животиком.

На другому фото Емілі вже здалася в ніжному шовковому вбранні з чорним поясом на талії і великим розрізом практично до стегна. Дівчина стояла біля стіни і грайливо виставила ніжку, демонструючи ідеальну стрункість на босоніжках.

Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, завжди виглядала дуже струнко.

Так, пікантний кадр, на якому Емілі позувала в одній білизні і тонкій майці вийшов досить зайвим, адже на фото зірка не приховувала себе справжню. Дивно, що у красуні така фігура, адже Ратаковскі не любить спорт - максимум, займається йогою і плаванням.

Нагадаємо, ефектна Ратаковскі в червоному міні-сукні розпалила пристрасть в серцях чоловіків.

А ще Politeka писала, що Ратаковски обпекла своїми "смаколиками" у прозорій сукні.