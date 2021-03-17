Українська співачка Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-Фактору" і стала новою солісткою "ВІА Гри", розбурхала соковитим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото зі зйомок. Співачка вирішила поекспериментувати з образом, зробивши собі ретро-макіяж. Ефектній блондинці вирівняли волосся, яке сильно відросло і перетворилося в коротке каре. Дівчина нафарбувала губи яскравою червоною помадою, намалювала стрілки і вирівняла тон обличчя.

Ксенія позувала фотографу, зобразивши томний погляд. Виглядала вона хвилююче, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників. У коментарях яскравій співачці залишили масу приємних слів.

"Класна дівчина", "шикарна", "максимально красива", "яка ти красива", "Ти ангел у плоті", "хуліганка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона заявила про себе на вокальному шоу "Х-фактор". І хоча дівчина не пройшла у фінал, її помітив Костянтин Меладзе, який пізніше запросив красуню приєднатися до нового складу популярної жіночої групи ВІА Гра.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова на свіжих знімках позувала в спокусливому образі поруч з музикантами.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової ВІА Гри без сорому показала розкішне декольте максимально близько: "Ну дуже...".

Як повідомляла Politeka, соковита зірка "Х-Фактора" з нової "ВІА Гри" полонила розміром бюста в пікантному корсеті:"Диво".

Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Попова в нижній білизні довела, що гідна "ВІА Гри": "ніжна квіточка".