Українська співачка Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-Фактору" і стала новою солісткою "ВІА Гри", розбурхала соковитим кадром
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото зі зйомок. Співачка вирішила поекспериментувати з образом, зробивши собі ретро-макіяж. Ефектній блондинці вирівняли волосся, яке сильно відросло і перетворилося в коротке каре. Дівчина нафарбувала губи яскравою червоною помадою, намалювала стрілки і вирівняла тон обличчя.
Ксенія позувала фотографу, зобразивши томний погляд. Виглядала вона хвилююче, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників. У коментарях яскравій співачці залишили масу приємних слів.
"Класна дівчина", "шикарна", "максимально красива", "яка ти красива", "Ти ангел у плоті", "хуліганка", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона заявила про себе на вокальному шоу "Х-фактор". І хоча дівчина не пройшла у фінал, її помітив Костянтин Меладзе, який пізніше запросив красуню приєднатися до нового складу популярної жіночої групи ВІА Гра.
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