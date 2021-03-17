Детективи шоу "Маска" дізналися про вагітність однієї з учасниць програми

Чергову хвилю бурхливих суперечок на програмі викликала загадкова Бабка, яка своїм голосом і підказками остаточно заплутала всіх зіркових детективів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Втім, їм все ж вдалося дізнатися одну важливу деталь, яка може стати справжньою сенсацією на шоу.

Так, в останньому випуску програми Бабка виконала пісню «Сніг» Ірини Білик. І якщо до цього багато детективів підозрювали, що під цією маскою ховається Анастасія Приходько, то зараз їх впевненість похитнулася.

Проте Олег Винник зумів розгледіти нову важливу деталь. Так, співак звернув увагу на кругленький животик учасниці і поцікавився, чи не б'ється у неї всередині друге серце.

"Скажи мені, будь ласка, красуню, у тебе два сердечка б'ється зараз всередині?",- проникливо запитав артист.

Втім, Бабка не стала прямо відповідати на це питання. У той же час, ведучий «Маски» Володимир Остапчук визнав, що на шоу дійсно є учасниця при надії.

Тоді детективи припустили, що Бабка ще публічно не оголошувала про свою вагітність, і може це зробити прямо в наступних ефірах.

В якості нової підказки учасниця заявила, що є непрофесійною співачкою, а також подякувала Андрію Данилку за альбом «Після тебе».

Українці в соцмережах теж обговорюють особистість Бабки.

"Винник так зворушливо запитав про вагітність", "вона вагітна. І це вже хтось на даний момент з серйозним животиком, тому що зйомки відбувалися раніше ж", "Ольга Фреймут може", "Кухар, впевнена на всі 100%", - пишуть люди.

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