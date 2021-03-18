Кейт Міддлтон нарешті прореагувала на інтерв'ю Меган Маркл і Гаррі, пригнічена і пригнічена

Як передає Politeka.net, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, не коментувала інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою Вінфрі. Однак за зовнішнім спокоєм, таїться образа і розчарування, про це повідомляє Королівський експерт Кеті Ніколл, яка дала інтерв'ю журналу ОК.

У розмові з журналістами, Ніколл зазначає, що Кейт Міддлтон вважає деякі заяви Меган Маркл вкрай "принизливими". Дружина принца Вільяма пригнічена, адже вона вважала ситуацію, яка виникла у неї з Меган вичерпаною. Історія, розказана Меган повалила 39-річну герцогиню в пригнічений стан.

За словами Королівського експерта, тільки виконання своїх обов'язків повернуло герцогиню в бадьорий настрій, хоча за "закритими дверима" вона щосили намагається впоратися спливлими на поверхню "подіями минулого".

Під час інтерв'ю Меган розповіла, що Кейт змусила її плакати за тиждень до свого весілля 2018 році через сварку через сукні подружок нареченої - хоча вона додала, що пізніше Кейт вибачилася і надіслала кошик з квітами.

Кейт не хоче коментувати ситуацію, вона вважала, що інцидент був давно вичерпаний. Тим більше існує кілька версій події, які вагомо відрізняється від того, що розповіла Меган Маркл. За словами експерта королівської сім'ї, Кейт Міддлтон дуже обережна і делікатна в спілкуванні з людьми та чутки про сварки її пригнічують.

Кеті Ніколл припустила, що Меган скористалася тим, що Кейт не в змозі відповісти, знаючи про це, Меган показує ситуацію з вигідного для неї ракурсу. Кейт Міддлтон виглядає засмученою, пригніченою та ображеною.

"Люди помітили, що вона виглядала пригніченою", - підсумувала Кеті Ніколл.

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