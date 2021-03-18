Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вирішила розповісти про свої стосунки з колишнім коханим Микитою Ломакіним

Пікантне одкровення прозвучить 20 березня в ефірі третього випуску шоу Зоряних пародій під назвою "Ліпсінк баттл", пише ТСН.

Співачка україно-болівійського Походження Michelle Andrade для виступу перевтілиться в чоловічий образ-співака Рікі Мартіна. Спеціально для виступу на" Ліпсінк баттлі " Мішель приміряє на себе справжній чоловічий торс і зробить коротку зачіску.

Родзинкою її виступу стане дощ, який піде просто на сцені.

Мішель Андраде зізналася, що перевтілення далося їй нелегко, довелося докласти чимало зусиль.

"Мені дістався дуже незвичайний для мене персонаж, тому що в ролі чоловіка Мені дуже складно. Рікі Мартін один з наших супер-поп ікон, а навіть, якщо моя музика така ж запальна, я звикла танцювати, як дівчинка. Для пародії мені довелося перебудувати себе, адже мій герой дуже гарячий і рухається зовсім інакше, ніж я. але я вже знаю, як він відчував себе на сцені - дуже розкуто, сексуально. Я спробую вжитися в роль максимально», - розповіла співачка.

Також повідомляється, що підтримати Мішель на "Ліпсінк баттлі" прийде її колишній хлопець, співак і учасник шоу "Голос країни" Микита Ломакін.

Більш того, артистка погодилася відповісти на гострі питання ведучих Тіни Кароль і Потапа, і розповісти про минуле з Микитою.

Андраде і Ломакін познайомилися в 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. Вони почали відносини, коли Андраде було 17 років і зустрічалися п'ять років.

Ломакін раніше заявляв, що причиною їх розставання з Андраде стала її надмірна ревнощі і його незрілість.

Нагадаємо, що спекотна підопічна Потапа Андраде відчинила кофтинку, подражнивши формами без білизни і грацією кішечки: "Вай, молодця".

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