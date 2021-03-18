Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вирішила розповісти про свої стосунки з колишнім коханим Микитою Ломакіним
Пікантне одкровення прозвучить 20 березня в ефірі третього випуску шоу Зоряних пародій під назвою "Ліпсінк баттл", пише ТСН.
Співачка україно-болівійського Походження Michelle Andrade для виступу перевтілиться в чоловічий образ-співака Рікі Мартіна. Спеціально для виступу на" Ліпсінк баттлі " Мішель приміряє на себе справжній чоловічий торс і зробить коротку зачіску.
Родзинкою її виступу стане дощ, який піде просто на сцені.
Мішель Андраде зізналася, що перевтілення далося їй нелегко, довелося докласти чимало зусиль.
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"Мені дістався дуже незвичайний для мене персонаж, тому що в ролі чоловіка Мені дуже складно. Рікі Мартін один з наших супер-поп ікон, а навіть, якщо моя музика така ж запальна, я звикла танцювати, як дівчинка. Для пародії мені довелося перебудувати себе, адже мій герой дуже гарячий і рухається зовсім інакше, ніж я. але я вже знаю, як він відчував себе на сцені - дуже розкуто, сексуально. Я спробую вжитися в роль максимально», - розповіла співачка.
Також повідомляється, що підтримати Мішель на "Ліпсінк баттлі" прийде її колишній хлопець, співак і учасник шоу "Голос країни" Микита Ломакін.
Більш того, артистка погодилася відповісти на гострі питання ведучих Тіни Кароль і Потапа, і розповісти про минуле з Микитою.
Андраде і Ломакін познайомилися в 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. Вони почали відносини, коли Андраде було 17 років і зустрічалися п'ять років.
Ломакін раніше заявляв, що причиною їх розставання з Андраде стала її надмірна ревнощі і його незрілість.
Нагадаємо, що спекотна підопічна Потапа Андраде відчинила кофтинку, подражнивши формами без білизни і грацією кішечки: "Вай, молодця".
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