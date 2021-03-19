У Мережі з'явилися кадри з пародією на Олю Полякову - публіка ридає від сміху

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка в своєму мікроблозі в Instagram опублікувала фрагмент номера з гумористичної програми "Дизель Шоу", в якому над нею тонко посміялися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, головним персонажем виявилася 94-річна британська королева Єлизавета II, геніально зіграна коміком Євгеном Сморигіним. Коронована старенька змусила свою свиту танцювати, і не просто так, а ще й під пісню Полякової "Королева ночі". Натовп, як міг, повторював фірмові рухи Олі, але виглядало це все дуже забавно.

Співачка прийшла в захват від побаченого.

"Це просто розрив 😂 @smorigin_evgeni спасибі тобі, ти геніальний! Зайдіть на YouTube, подивіться останній випуск @dizelstudio - і гарний настрій вам забезпечено👌", - підписала вона кадри.

Вдосталь насміявшись, користувачі погодилися з Поляковою в коментарях:

"Пародія на Олю в 94 😂"

"Відкриття нового сезону Танців з зірками?"

"Ржач 😂"

"Аааааааа..померти не встати 🤣Браво 👏"

"🔥Женя, ви супер❤️"

"Це коли на весіллі нажруться і їм здається що вони таке видають 😂"

"Це шедевр!"

"У вас все одно краще виходить❤️🔥"

"Класний стьоб над монаршою сімейкою🤣"

"До сліз 😂"

Раніше ми розповідали, Полякова здивувала заспаним зовнішнім виглядом і опухлим обличчям, показавши себе в купе поїзда. Зірка спочатку зняла себе в ліжку, а потім перевела камеру на вікно з одноманітним сірим пейзажем.

"Звичайно, така картинка не дуже... Але "шо робить" - Україна вона така, різна", - зітхнула Оля.

Нагадаємо, безбашенна Оля Полякова налякала новим обличчям, переборщивши з епатажем: "Мяу!"