Ведучий гіпер-шоу "Маска" Володимир Остапчук показав неоднозначний кадр зі зйомок чергового випуску шоу, Данилко не зміг стримати емоції та прилаштувався ззаду

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Остапчук показав нове перевтілення в знамениту донну Розу д'Альвадорез зі старої радянської комедії"Здрастуйте, я ваша тітка".

У кадрі, який розмістив Остапчук, до "Донни Рози" ззаду прилаштувався співак і шоумен Андрій Данилко. Він обійняв Остапчука за талію, а той своєю чергою продовжує посміхатися і виконувати роль ведучого.

Остапчук в перуці та вбранні Донни Рози виглядає ну дуже схожим на актора Калягіна Олександра, який зіграв знамениту роль тітоньки з Бразилії, "де багато-багато диких мавп".

"Твої сірники, мої дрова😂 😂 😂. Я вже представляю наступний ефір", - підписав фото Остапчук.

Шанувальники, які обожнюють жарти Остапчук і стежать за новинами улюбленого телеведучого, не пройшли повз таку чудову кумедну фотографію, залишивши коментарі під нею.

"Тітка Роза була чудова🔥 🔥 🔥 😂", "Чекаю з нетерпінням😂 😂 😂", "А ви знаєте, хто під масками? 🔥 🔥 🔥 ", "Той випадок, коли Вова Остапчук + шоу "Маска" = ideality 🔥 навіть мій чоловік, який не особливо любить подібні розважальні ТВ-шоу, кожен раз, коли я дивлюся "Маску", каже: "ведучий в цьому шоу, звичайно, шикарний!"👌 😁", "Твої с*ськи мої дрова","🔥 😂 😂", "Я дивлюся, що костюмери не можуть зупинитися на твоєму образі😅 😅 😅 😅", - написали фанати.

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Нагадаємо, що ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець".

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