Скандал після відвертого інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опри Вінфрі, в якому звинуватили королівську сім'ю в расизмі і бездушній байдужості, набирає обертів

Двогодинний спеціальний випуск в прайм-тайм миттєво викликав глобальну хвилю гніву, спрямовану на Букінгемський палац, перетворивши слова "королівська сім'я" в синонім Колоніалізму і привілеїв білих.

Велика кількість знаменитостей виступили на підтримку герцога і герцогині Саських. При цьому очевидним став один важливий момент: всі найгучніші голоси на даний момент-це люди з боку Меган, пише News.com.au.

Як пише Королівський експерт Даніела Елсер видання News.com.au, це мовчання з Лондона, де рейтинг популярності Гаррі і Меган зараз рекордно впав, абсолютно «приголомшливо».

За словами експерта, Гаррі, який переїхав до Каліфорнії, виглядає самотнім-тепер, коли він особливо потребує підтримки.

"Важко не задатися питанням, може бути, Гаррі зараз трохи самотній? Коли Меган переїхала до Лондона в 2017 році, вона виявилася відірваною від свого кола спілкування та емоційної підтримки, і вела все більш ізольоване існування. Так чи відбувається це зараз в дзеркальному відображенні? Коли вони відзначають свій перший повний рік життя на американській землі, чи не страждає він тепер так само, як колись страждала його дружина?",- пише експерт.

"Безсумнівно, зараз явно настав момент, коли хтось із респектабельних друзів Гаррі, які вчилися разом з ним в Ітоні, міг би висловити співчуття і допомогти британцям зрозуміти, через що зараз проходить колишній улюбленець англійської публіки...»,-заявила Елсер.

Втім, Гаррі раніше сам порвав багато своїх зв'язків під впливом дружини. Так, як повідомляв журнал Tatler, Гаррі перестав спілкуватися зі своїм другом дитинства Томом Інскіпом на прізвисько Скіппі, з яким колись був буквально нерозлучний. Вони разом брали участь у скандальних пиятиках і вечірках. Том відмовляв друга одружитися на Меган в такому поспіху. І там самим налаштував її (а заодно і Гаррі) проти себе. Маркл відвадила від Гаррі та інших його приятелів, вважаючи, що вони погано на нього впливають.

Тепер оселився в США принц спілкується тільки зі знайомими своєї дружини і корисними людьми, які можуть допомогти Сассексам з їх кар'єрою.

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