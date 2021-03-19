Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), вразила зухвалим перевтіленням
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Автори аккаунта вирішили анонсувати третій випуск шоу, показавши, хто із зірок буде брати в ньому участь. На відео засвітилося відразу кілька зірок.
Підопічна Потапа, який є ведучим шоу, переодяглася в хлопчика, щоб вразити свого колишнього, співака Микиту Ломакіна. Він теж стояв на сцені і навіть помірявся кубиками преса з Мішель. Поруч стояла співачка Ліда Лі, яка теж брала участь у батлі.
"Воу-воу. Третій епізод сенсаційного #шоузірковихпародій буде дуже гарячим!",- підписали відео автори аккаунта.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Кошлата" Білик здивувала зовнішністю в романтичному образі: "Взагалі не схожа на себе"
"Холостяк" Заливако не встояв перед чарами брюнетки, кадри жарких поцілунків: "Побачень більше не буде"
Захмеліла Трегубова з "Х-Фактора" дозволила зазирнути у своє декольте: "Дякую"
"Мама вистрибнула у вікно": батько з сином загинули в пожежі, що виникла через електросамокат
У коментарях стали обговорювати анонс і висловлювати невдоволення з приводу поведінки Тіни Кароль на шоу.
"Реакція Тіни вогонь", "і де прес?", "У цьому шоу всі хвалять Тіну, Тіна верещить! Кожен один одного похвалив, всі залишилися задоволені і розійшлися. Нам навіщо це? Я думала, тут буде хоч малий сенс. Нема. Ось Ткач-бомба. Все, розходимося", "Але, навіщо так кричати? Кішка в загулі або хто вона! Я, розумію, зробили з неї ідола і ікону, але треба ж якось себе тримати в цьому статусі»,-пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Мішель Андраде змусила осоромитися Андрія Данилка на шоу "Маска": "коли твоя мама...".
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде спустила сукню так низько, що мало не впустила бюст: «як космос».
Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде дозволила розсунути свої ніжки молодому красеню: "так!".