Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), вразила зухвалим перевтіленням

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Автори аккаунта вирішили анонсувати третій випуск шоу, показавши, хто із зірок буде брати в ньому участь. На відео засвітилося відразу кілька зірок.

Підопічна Потапа, який є ведучим шоу, переодяглася в хлопчика, щоб вразити свого колишнього, співака Микиту Ломакіна. Він теж стояв на сцені і навіть помірявся кубиками преса з Мішель. Поруч стояла співачка Ліда Лі, яка теж брала участь у батлі.

"Воу-воу. Третій епізод сенсаційного #шоузірковихпародій буде дуже гарячим!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати анонс і висловлювати невдоволення з приводу поведінки Тіни Кароль на шоу.

"Реакція Тіни вогонь", "і де прес?", "У цьому шоу всі хвалять Тіну, Тіна верещить! Кожен один одного похвалив, всі залишилися задоволені і розійшлися. Нам навіщо це? Я думала, тут буде хоч малий сенс. Нема. Ось Ткач-бомба. Все, розходимося", "Але, навіщо так кричати? Кішка в загулі або хто вона! Я, розумію, зробили з неї ідола і ікону, але треба ж якось себе тримати в цьому статусі»,-пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде змусила осоромитися Андрія Данилка на шоу "Маска": "коли твоя мама...".

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