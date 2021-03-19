Українська актриса Ольга Сумська вразила моложавою зовнішністю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 54-річна зірка опублікувала фото, на якому позувала поруч з відомим фотографом Ростиславом Ріпкою. Як відомо, Ростислав створив фото книгу "Натхнення", в якій зібрав фотографії відомих українських жінок. Для кожної зірки був обраний відповідний образ, який розкрив все найкрасивіше в них.

Ольга Сумська була однією з жінок, чиї фото представлені в книзі. На знімку, яким Сумська поділилася в сторіс, вона позувала в шкіряних штанях і куртці-косусі, під яку одягла толстовку яскравого кольору. Волосся ефектної блондинки були накручені. Вона виглядала як молода жінка і зовсім не схожа була на бабусю. Нагадаємо, що у Сумської вже є онук і внучка, яких актрисі подарувала старша дочка.

Варто відзначити, що Сумська завжди чудово виглядала і тримала себе у формі. Пощастило її чоловікові, акторові і співакові Віталію Борисюку.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська вразила зовнішнім виглядом на світському заході. Красуня одягла шикарне жовте плаття з вишивкою, стилізоване під національний костюм. Позувала зірка в обіймах харизматичного Павла Зіброва.

Нагадаємо, що Сумська покуражилася в компанії підсмажених жеребців, показавши свого фаворита: "мій красунчик!".

Як повідомляла Politeka, Сумська емоційно пояснила українцям, чому її дочка перебралася до Росії: "не маєте ніякого права...".

Також Politeka писала, що Сумська змусила дружину Комарова зі "Світ навиворіт" верещати від захвату:"зараз подивимося...".