Українська актриса Ольга Сумська вразила моложавою зовнішністю
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 54-річна зірка опублікувала фото, на якому позувала поруч з відомим фотографом Ростиславом Ріпкою. Як відомо, Ростислав створив фото книгу "Натхнення", в якій зібрав фотографії відомих українських жінок. Для кожної зірки був обраний відповідний образ, який розкрив все найкрасивіше в них.
Ольга Сумська була однією з жінок, чиї фото представлені в книзі. На знімку, яким Сумська поділилася в сторіс, вона позувала в шкіряних штанях і куртці-косусі, під яку одягла толстовку яскравого кольору. Волосся ефектної блондинки були накручені. Вона виглядала як молода жінка і зовсім не схожа була на бабусю. Нагадаємо, що у Сумської вже є онук і внучка, яких актрисі подарувала старша дочка.
Варто відзначити, що Сумська завжди чудово виглядала і тримала себе у формі. Пощастило її чоловікові, акторові і співакові Віталію Борисюку.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Обірвалося життя зірки культового серіалу, ним захоплювалися мільйони: подробиці трагедії
Підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: "Мені довелося…"
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в Мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!"
Раніше ми писали, що Ольга Сумська вразила зовнішнім виглядом на світському заході. Красуня одягла шикарне жовте плаття з вишивкою, стилізоване під національний костюм. Позувала зірка в обіймах харизматичного Павла Зіброва.
Нагадаємо, що Сумська покуражилася в компанії підсмажених жеребців, показавши свого фаворита: "мій красунчик!".
Як повідомляла Politeka, Сумська емоційно пояснила українцям, чому її дочка перебралася до Росії: "не маєте ніякого права...".
Також Politeka писала, що Сумська змусила дружину Комарова зі "Світ навиворіт" верещати від захвату:"зараз подивимося...".