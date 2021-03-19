В Одесі помер відомий радянський актор кіно і телебачення
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його колега на своїй сторінці в Facebook.
Життя артиста Одеського російського драматичного театру Олександра Казимирова обірвалося на 77 році.
"Позавчора, 13 березня пішов з життя Олександр Казимиров. У минулому актор Одеського російського драматичного театру, актор кіно, чоловік Наталії Дубровської. Світла пам'ять...",- йдеться в повідомленні.
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Актор народився в 1944 році в Одесі.
На його рахунку більш ніж 30 ролей у фільмах і серіалах. Зокрема, він зіграв у кінострічках "Пригоди Електроніка", "ліквідація" і "слідами капітана Гранта".
Причина смерті артиста не повідомляється.
У мережі висловили співчуття рідним і колегам актора.
"Шурик... наше училище... як молоді ми були.. світла пам'ять...", "Буквально позавчора я бачив його. Він йшов по іншій стороні вулиці, ми помазали один одному рукою....Царство Небесне!", "Світла пам'ять", "Боже мій! Як же так? Ми недавно з ним гуляли по Приморському бульвару...",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, раптова смерть знаменитого актора потрясла світ кіно, сім'я невтішна:"буду сумувати за тобою кожен день".
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