В Одесі помер відомий радянський актор кіно і телебачення

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його колега на своїй сторінці в Facebook.

Життя артиста Одеського російського драматичного театру Олександра Казимирова обірвалося на 77 році.



"Позавчора, 13 березня пішов з життя Олександр Казимиров. У минулому актор Одеського російського драматичного театру, актор кіно, чоловік Наталії Дубровської. Світла пам'ять...",- йдеться в повідомленні.

Актор народився в 1944 році в Одесі.

На його рахунку більш ніж 30 ролей у фільмах і серіалах. Зокрема, він зіграв у кінострічках "Пригоди Електроніка", "ліквідація" і "слідами капітана Гранта".

Причина смерті артиста не повідомляється.

У мережі висловили співчуття рідним і колегам актора.

"Шурик... наше училище... як молоді ми були.. світла пам'ять...", "Буквально позавчора я бачив його. Він йшов по іншій стороні вулиці, ми помазали один одному рукою....Царство Небесне!", "Світла пам'ять", "Боже мій! Як же так? Ми недавно з ним гуляли по Приморському бульвару...",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, раптова смерть знаменитого актора потрясла світ кіно, сім'я невтішна:"буду сумувати за тобою кожен день".

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