Злата Мітчелл, старша дочка телеведучої Ольги Фреймут похвалилася британським паспортом в аеропорту Бориспіль

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Злата Мітчел похвалилася британським паспортом, перебуваючи в аеропорту Бориспіль, підписавши фото "нарешті відлітаю", і словами "красивий паспорт + бути британкою".

Дівчина поскаржилася, що сумує за тими часами, коли відлітала на півтора місяці з країни, щоб пролетіти самій.

Вона пише: "Я так сумую за тими часами, коли я минулої зими відлітала з країни на 1,5 місяці, щоб пролітати від Катару до ЛА самої. Відлітала постійно в Англію до своїх, і не проводила більше 4 тижнів в країні."

Ольга Фреймут також розмістила сторіс разом зі своєю дочкою в кафе аеропорту. Мама з донькою п'ють каву і проводять спільно час. Поки мама знімає відео, Злата активно переписується в смартфоні, а коли помічає, що її знімають, обурено піднімає голову. В цей час Фреймут відводить камеру від дівчини і відео закінчується.

Нагадаємо, Злата Мітчелл, старша дочка Ольги Фрейсут і братанця Ніла Мітчелла. За словами зіркової телеведучої, вона познайомилася з батьком Злати в Британії, коли вчилася в Міському університеті Лондона. Вихований і галантний етнічний британець миттєво підкорив серце майбутньої зірки телебачення.

Відносини пари розвивалися дуже стрімко-закохані незабаром стали жити разом і Ольга завагітніла. Проте вже через кілька місяців Ольга зрозуміла, що зробила помилку, вона кинула Ніла і повернулася на батьківщину. До заміжжя з Володимиром Локотко, ольга виховувала дівчинку сама.

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