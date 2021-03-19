Ексдружина відомого телеведучого Володимира Остапчука з'явилася на вечірці з незнайомцем, проте ретельно намагалася приховати його від цікавих очей

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програми ЖВЛ на Youtube, Олена Войченко попросила не показувати чоловіка, з яким прийшла.

На питання, чи зайнято нарешті її серце, Олена відповіла витіювато, подякувавши за таке припущення.

Від жінки не очікували появи на публіці з незнайомцем, і це стало справжнім сюрпризом. Відповідаючи на запитання ведучої, Олена заявила, що вона сподівається, що в недалекому майбутньому "так і буде", щодо нового чоловіка в її житті.

"Я хочу подякувати Вам за таке припущення про серце, не одна, мені дуже лестять ваші припущення. Однак я не думаю, що зараз час говорити про такі речі. Я сподіваюся, що так скоро і буде".

Після чого ексдружина Остапчука розповіла, яким бачить свого чоловіка і які якості оцінює.

"Чоловік повинен бути зрілим, чесним перед самим собою, в першу чергу. Зі свого досвіду, якби людина відразу показав, який він, то не було б ніяких питань. Тепер я буду уважніше до тих людей, які люблять грати", - заявила Олена.

Шанувальники, почувши радісну новину про ймовірного коханого Олени, тут же прокоментували:

"Ну нарешті то вона пустилася у всі тяжкі. Тепер у Вовки підгоряти почне", "Ну серйозно?) що це за дитячий сад?) Олена так не хотіла, щоб показували її залицяльнику що приперлася з ним на тусовку, де купа людей😂 типу там його ніхто не побачив😅", "Хай зараз на мене накинутися захисники ексдружина Остапчука, але вона бреше . Навіть сама дитина на її слова реагує нервово, бо чує, що мама говорити. Мені шкода, що вона сама собі не поважає, живе досі у минулому", "Дай Бог величезного щастя Олені Войченко... вона прекрасна - Олена Прекрасна... а Остапчук хай іде ...з миром.))))"

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