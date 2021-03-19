Скандальна українська співачка Оля Полякова поруч з Олегом Винником здивувала несподіваною заявою

Артисти, які є детективами шоу «Маска», стали частіше з'являтися разом і поза проектом. Так, на своїй сторінці в Instagram Полякова опублікувала нові сторіс з колегою. Про це пише Politeka.net.

Полякова не тільки притискалася до співака, а й ошелешила заявою.

"Хлопці, ми тільки що вирішили, що ми з Винником – втрачені брат і сестра і ось ми зустрілися нарешті. Поцілуємося?.. Коронавірус не можна цілуватися", - сказала вона.

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Ймовірно, якусь схожість артистам надав спеціальний фільтр для відео. Хоча Олег Винник незважаючи на це виглядав не кращим чином, його обличчя було трохи запухлим.

"Ой, красиві", - не втрималася Полякова, милуючись зображенням.

Раніше ми розповідали, Полякова здивувала заспаним зовнішнім виглядом і опухлим обличчям, показавши себе в купе поїзда. Зірка спочатку зняла себе в ліжку, а потім перевела камеру на вікно з одноманітним сірим пейзажем.

"Звичайно, така картинка не дуже... Але "шо робить" - Україна вона така, різна", - зітхнула Оля.

Нагадаємо, задоволена Полякова пригорнула до Винника і розкрила, який він насправді: "поруч з Олегом і не впізнати"

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