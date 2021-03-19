Відома ведуча Василиса Фролова похвалилася первістком, показавши себе до і після народження малюка

Як повідомляє Politeka.net, в пабліку Instagram "Зірковий шлях" показали Василину Фролову до і після народження малюка. У відомої моделі і ведучої народився синочок.

У пабліку пишуть, що тільки недавно Василиса повернулася з пологового будинку, де провела 11 днів:

"Днями зірку виписали з пологового будинку, де вона пробула 11 днів. Тепер мама насолоджується затишком, а крихітний Родіон знайомиться зі своїм будинком💫", - написали в пабліку.

На двох фото представлена Василиса з величезним животиком і поруч фото, на якому матуся тримає свого малятка на руках.

Великий животик У Василини став причиною припущення, що матуся народила сина за допомогою кесаревого розтину. Як би не було, щаслива, що світиться жінка з малюком, сподобалася фанатам, які тут же привітали Матусю з народженням сина і написали багато приємних слів:

"Вітаю! Мамі і малюкові здоров'я і щастя. Нехай синочок росте вам на радість", "Вітаю! красивіше стала після народження🎂", "задерли зі своїми пузами", "Нічого собі животик був 🤭 клас 😊", "Живіт великий, а чому 11 днів була в пологовому будинку? Кс було?",- написали небайдужі шанувальники.

На особистій сторінці зірки, у привітань приєдналися такі знаменитості як Джамала, DJ Nana, та інші. Onuka написала: "Це і є жіноче щастя! ❤️"

Відомо, що Василиса народила дитину від відомого телепродюсера Дмитра Котеленця. До народження сина зірка приховувала його ім'я від ЗМІ.

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