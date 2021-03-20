Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк добре проводить час у відпустці

Після того, як телеведуча закінчила огляд в клініці в Ізраїлі, куди відправлялася разом з мамою, вона вирішила повернутися додому буквально на день і потім знову полетіла закордон. Зараз Нікітюк проводить час з розкішшю в одному з популярних готелів.

Так, спочатку Леся показала, як веселиться після прильоту у себе в розкішному номері, причому вона була не одна. Дозволяючи себе знімати в банному халаті, Леся походила по кімнатах, влаштовуючи рум-тур і розповідаючи про враження.

Не обійшлося і без переодягань-зірка показала справжню себе без жодного макіяжу і прикрас. Правда переодяглася при цьому Леся в чорний купальник і розпустила світле волосся. Після, вийшовши на пляж, Нікітюк знову переодяглася і прогулялася під сонцем в малиновому бікіні.

Також в пабліку Instagram "1 + 1" показали кадри наступного випуску "Ліпсінк батла", на якому Лесі Нікітюк запропонують руку і серце прямо на сцені. Ім'я щасливчика не розсекречене.

Шанувальники неоднозначно прореагували на фото: "Ну нарешті вже вийде заміж!", "А мужик схожий в профіль з Ліги сміху", " мінус холостячка😂😍😍❤️❤️", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", "Хто - хто їй зробив пропозицію? Зібров або я щось наплутала?😅 ", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", " Хто,хто, хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль".

Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Нікітюк повернулася з Туреччини з "засосами" на ногах: "чим вище любов, тим нижче поцілунки".

Також Politeka писала, що Нікітюк хвалилася сідницями в джинсах з діркою на пікантному місці: "Шикарнючі ноги".