Микита Ломакін, Гарячий учасник вокального шоу" голос Країни " 11 сезон, покаже себе на вокальних боях у наступному випуску

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак, якого нерідко називають найчарівнішим співаком в Україні, покаже свою роботу з вокалісткою Сауле Жумабеков.

У неділю 21 березня музиканти боротимуться у вокальних боях за місце в нокаутах.

"Ну що ж, вже цієї неділі ми з Сауле покажемо вам щось більше ніж просто батл 💦", - написав Микита у своєму пості. Він проілюстрував слова фотографією на якій він співає разом з Сауле сидячи на стільчиках, пристрасно виконуючи пісню.

Микита вибрав для виступу білу сорочку, чорні короткі штани і хустку-краватку. А його суперниця-блискуча напівпрозора сукня.

Нагадаємо, що Микита вибрав собі в наставники Тіну Кароль, яку в одному з інтерв'ю назвав "кращою у всьому".

Шанувальники підтримали Ломакіна, написавши безліч приємних слів в коментарях:

"Бажаю перемоги🔥", " Красунчик 😍 😍 😍 😍 ", " Удачки 🙌 🙌 🙌 ", " Стежу за тобою ще з Х фактора. І що б не сталося, ти завжди будеш просуватися. І це тільки початок... бажаю всього найкращого в подальшій кар'єрі. Ну і всі ми в очікуванні нових треків ☺", " Сауле 🔥❤️", " Уххх 😍 🔥 ", " Рідна моя, пишаюся тобою ♾", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ я в передчутті😍 😍", - написали фанати співака.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: «мені довелося...».

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