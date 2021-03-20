Український артист та зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов різко перевтілився
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.
Так, в акаунті Крутоголовова з'явилось фото, на якому він позує в образі "богатиря".
На новій світлині можна побачити, що у артиста густі вуса, борода, а також довге волосся. Крім того, на Крутоголовові можна побачити геть нехарактерне для 2021 року вбрання.
"Богатирізм у мене в крові", - написав він під фото.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Велелюбний Винник у шкіряних штанях показав силу пристрасті поруч з Саніною з The Hardkiss: "Мені цього не вистачало..."
Різко розповнілу Нікітюк змусили плакати, покликавши заміж прямо на сцені: "Нарешті..."
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в Мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!"
Очевидно, новий образ артиста пов'язаний із зйомками "Дизель шоу", і глядачі, певно, вже скоро побачать "богатиря" Крутоголовова на екранах своїх телевізорів.
Раніше повідомлялось, що Єгор Крутоголов з Дизель Шоу розсмішив пародією на хайпового виконавця Моргенштерна. Так, на сторінці в Instagram Дизель Шоу розмістили невелику пародію на хайпового виконавця Моргенштерна, у виконанні головного коміка шоу Єгора Крутоголова. У Єгора запитали, чи знає він хто такий Моргнештерн, і коли той відповів, що той постійно набридає Єгору в TikTok, попросили наспівати одну з пісень співака.
"Нічого собі, звичайно, він мені набридає в тіктоку постійно", - заявив Єгор.
Нагадаємо, Сморигін з "Дизель шоу" в шкірі і шипах показав "сімейне життя" з Булітко: "бажання згасає…»
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" вбила наповал гарячим образом і несподіваним одкровенням: "Прям Мерилін Монро"
Також Politeka писала, що зірка "Дизель Шоу" Крутоголов заткнув за пояс скандального Моргенштерна, відео: "яке заразне…"