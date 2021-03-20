Український артист та зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов різко перевтілився

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті Крутоголовова з'явилось фото, на якому він позує в образі "богатиря".

На новій світлині можна побачити, що у артиста густі вуса, борода, а також довге волосся. Крім того, на Крутоголовові можна побачити геть нехарактерне для 2021 року вбрання.

"Богатирізм у мене в крові", - написав він під фото.

Очевидно, новий образ артиста пов'язаний із зйомками "Дизель шоу", і глядачі, певно, вже скоро побачать "богатиря" Крутоголовова на екранах своїх телевізорів.

Раніше повідомлялось, що Єгор Крутоголов з Дизель Шоу розсмішив пародією на хайпового виконавця Моргенштерна. Так, на сторінці в Instagram Дизель Шоу розмістили невелику пародію на хайпового виконавця Моргенштерна, у виконанні головного коміка шоу Єгора Крутоголова. У Єгора запитали, чи знає він хто такий Моргнештерн, і коли той відповів, що той постійно набридає Єгору в TikTok, попросили наспівати одну з пісень співака.

"Нічого собі, звичайно, він мені набридає в тіктоку постійно", - заявив Єгор.

Нагадаємо, Сморигін з "Дизель шоу" в шкірі і шипах показав "сімейне життя" з Булітко: "бажання згасає…»

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" вбила наповал гарячим образом і несподіваним одкровенням: "Прям Мерилін Монро"

Також Politeka писала, що зірка "Дизель Шоу" Крутоголов заткнув за пояс скандального Моргенштерна, відео: "яке заразне…"