Історії зірок, які берегли себе до перших стосунків з чоловіком Юлія Саніна, Оля Цибульська, Катя Бужинська, Наталья Бережна та Антоніна Хижняк

Як передає Politeka.net, в пабліку" Зірковий шлях " в Instagram зірки, які берегли себе для своїх перших чоловіків розповіли про найінтимніше.

У пабліку з'явилося кілька інтерв'ю з українськими зірками, які зізналися, що не мали близькості з чоловіками до шлюбу.

Актриса Наталія Бережна, яка жила до 17-18 років під жорстким наглядом мами-тирана, втекла до першого чоловіка, який покликав заміж. Однак за словами актриси, після декількох років життя вона зрозуміла, що помилилася і зараз, зустрінься той чоловік їй на життєвому шляху, не дала б йому навіть номер телефону. Її непростий шлюб, який супроводжувався нападами ревнощів і навіть фізичним насильством, протримався сім років.

Співачка Катя Бужинська познайомилася зі своїм першим чоловіком, коли їй було 14 років. У 16-ть, зізнається Катя, він став для неї продюсером, а в 19 вони одружилися.

Шлюб Каті також не був щасливим. Чоловік не давав їй тепла і ніжності, розглядав дівчину тільки як предмет заробляння грошей. За словами Каті, після зйомок кліпу в холодильній камері з температурою в -28 градусів, після чого сильно захворіла, вона не витерпіла і розлучилася з чоловіком. "Просто всі соки з мене вичавлював»", - з болем згадує співачка.

Тепер жінка знайшла свою любов з чоловіком з Болгарії, який буквально носите е на руках.

Також не став щасливим союз актриси Антоніни Хижняк з першим своїм чоловіком. Ревнощі і різні погляди на життя стали причиною розриву після семи років шлюбу.

Однак не всі зірки нещасливі в шлюбі. Оля Цибульська і Юлія Саніна можуть похвалитися тривалими відносинами і щасливим шлюбом м їх першими чоловіками.

Юлія Саніна в щасливому шлюбі з Валерієм Бебко вже 11 років, вони не були простими, але пара змогла зберегти відносини.

Чоловік Олі Цибульської не публічна особистість, проте відомо, що пара щаслива і виховує сина.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss з ідеальною укладкою і макіяжем перетворилася на пристрасну італійку: "Bellissima".

Як повідомляла Politeka, Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо: "Джеймс Бонд відпочиває".

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