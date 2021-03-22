Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, спантеличила зовнішнім виглядом перед зйомками

Відома виконавиця публікує в Instagram в основному оброблені і готові після зйомок фото, які ретельно відретушовані і відкориговані фільтрами. Тому під кадрами Лорак дуже часто шанувальники піднімають тему її зовнішності, яка, за їхніми словами, дуже змінилася.

Багато, хто вже побачили останні кадри зірки, запевняють, що Ані Лорак сама на себе не схожа, і відкрито говорять про пластику обличчя. Вже ні для кого не секрет, що зірка збільшила губи, регулярно відвідує косметолога і захоплена спортом, щоб завжди бути у формі. Проте, відкритою залишається тема РЕШТИ втручання в зовнішність артистки.

У розділі Сторі не так давно Кароліна опублікувала невеликий ролик, в якому засвітила своє «нове» обличчя. Позуючи під час зборів перед виступом, зірка похитала головою на камеру, показуючи новий лук, а також те, як за нею доглядають візажисти.

Відзначимо, користувачі Мережі почали говорити про нитки для підтяжки обличчя, Інші — про видалення грудок Біша і філери, а зміна зачісок зірки нібито покликана перетягнути на себе уваги від наслідків операцій. Нові фото дійсно відрізняються від фото, зроблених пару місяців тому.

Також у себе в Instagram співачка опублікувала дуже тепле затишне фото. Кароліна сиділа на диванчику закутавшись в подовжений піджак. Співачка була при параді: її волосся рівно спадало на плечі, а на обличчі красувався яскравий макіяж. В руках у зірки була книжка.

"Дуже хотілося б прочитати вашу книгу«," ми досі вашу чекаємо«,» Кароліна, яка ви красива«,» Кароліна, переверни книгу🤣 🤣«,» яка ви затишна, було б так здорово якби ви написали книгу, ви така мудра і позитивна дівчина, дуже б хотілося почитати ваші думки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "знову обручалку одягла".

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