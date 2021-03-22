Український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом, як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, заінтригував новим кадром до майбутнього кліпу

Як відомо епатажний Виконавець обожнює створювати навколо себе інтриги. Зараз співак активно працює над створенням чергового музичного кліпу на композицію «І кров кипить», прем'єра якого запланована на 2 квітня.

А поки Костя Бочаров (справжнє ім'я співака) підігріває інтерес до своєї персони, публікуючи кадри, які вже встигли відзняти зі знімальною групою.

На оприлюдненому в Instagram фото, виконавець позує в червоному жакеті, штанях, сидячи десь в полі. Родзинкою нового образу стали різні рукавички, на одній руці червоні, на іншій чорні.

Артист курить сигарету, тримаючи її в руках, при цьому він не дивиться в кадр.

Фоловери в захваті, їм вже не терпиться подивитися кліп, про це вони пишуть в коментаріях.

" Різного кольору очі, різного кольору рукавички",

"Ну чого ти такий гарний, у мене напад",

"Офігенний",

" Колір настрою-червоний😂 🔥 ще трохи і ми побачимо шедевр",

"Обожнюю естетику шкіри упереміш з провокацією 👌 🏿 ",

" Кінг відпочиває❤️а як же інакше? Кров кипить жарко, іноді тяжко, іноді легко і ейфорично. Але такі моменти залишаються в пам'яті назавжди", - висловилися в мережі.

Нагадавши, епатажний фаворит Данило MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки Гарячий, що...".

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