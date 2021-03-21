В Україні випустять ремейк на культовий серіал про некрасиву дівчину, яка перетворюється на справжню красуню

Багатьом українцям могла запам'ятається російська версія цього серіалу, яка виходила під назвою «Не родись вродливою».

Серіали в так званому форматі "Betty la fea" свого часу встигли випустити багато країн – кожна у своїй інтерпретації. Однак, в кожному разі мова йшла про некрасиву, але старанну і розумну дівчину, яка з часом домагається успіху, знаходить свою любов і покращує зовнішність.

Телеканал "1 + 1" на своїй сторінці в Instagram повідомив про те, що зараз йдуть зйомки української версії культового серіалу. Поки ім'я актриси на роль головної героїні тримається в секреті, у зв'язку з чим в пості поділилися добіркою зарубіжних актрис, який вже зіграли поганеньку в попередніх версіях.

"Українська адаптація буде називатися "Моя улюблена Страшко". Вона буде відрізнятися від оригінального формату. Знята в жанрі драмеді, вона відобразить реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики", - йдеться у публікації.

Українці відреагували на цю новину досить неоднозначно.

"Популярна Катя Пушкарьова, яку теж в 2000-их роках показував 1+1!", "Не народися красивою» улюблений серіал дитинства", "навряд-чи щось цікаве вийде. Вже насторожує "буде відрізнятися від оригінального формату", "може варто щось своє зробити, а не постійно одне і теж, тільки актори інші, а сюжет той же", "Ну шо за Погануля, Страшко", "у нас можуть щось нове придумати? Скільки можна займатися плагіатом", - пишуть люди.

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