Відома ще з шоу "Х-Фактор" виконавиця Марія Рак несподівано покинула проект "Голос країни -11"

Зіркова наставниця Надя Дорофєєва скоїла " крадіжку "учасниці Євгенії Семехіної, в результаті чого Марія оказаль" зайвою", і їй довелося покинути проект.

"Я це розумію. Я не цінувала це так, як вона цінує, і це моя помилка", - сказала дівчина у фрагменті відео, який з'явився на сторінці «Голосу» в Instagram.

Зазначимо, думки щодо такого повороту в шоу розділилися.

"Блін, це не чесно", "Шкода», «нічого дивного, тут багато сильних учасників злили", "Менше треба було вимахуватися, сама сказала, або з Монатіков, або йде. Ну, так в "Добрий шлях"!", "Марії теж потрібен був шанс. Всі ми помиляємося", "Марія ж сама хотіла покинути проект, ось і збулося", - коментують ситуацію в мережі.

Нагадаємо, в одному з випусків випуску "Голосу країни" Марія Рак на етапі вокальних боїв на сцені зійшлася з іншою учасницею любов Дробина і.при цьому Дмитро віддав перевагу любові Дробину. У свою чергу Марія заявила, що не братиме участі в проекті. Однак потім все ж погодилася працювати в команді Наді Дорофєєвої. Але, як бачимо, затрималася вона ненадовго.

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