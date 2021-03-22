Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав, як над ним "знущаються" його домашні

Як пише Politeka.net, гуморист вирішив порадувати шанувальників, показавши, як проводить час вдома з сім'єю. Судячи з короткого відео, артисту належало пройти серйозне випробування на терпіння.

Спочатку Кошовий показав, як з ним розважалася його молодша дочка - шестирічна Серафима. Дівчинка взяла іграшкову праску і почала нагладжувати лисину тата.

"Що робимо?", - поцікавилася дружина Кошового, яка знімала те, що відбувається, на відео.

Однак, Серафима не поспішала відповідати.

"Відповідай на питання. Що ти робиш?", - звернувся до неї сам артист.

"Я роблю татові масаж голови", - пояснила дівчинка, продовжуючи прасувати голову тата.

Під час цієї процедури комік виглядав здивованим і дуже серйозним.

"Мені здається, що мене просто тупо гладять", - заявив нарешті він.

На наступних кадрах артист все так же сидить на дивані, а на його плечі лежить їх з сім'єю собачка породи чихуахуа. Пес почав поскулювати, намагаючись привернути увагу господаря.

"Що ти хочеш? Можеш виразно пояснити? Виразно поясни, будь ласка. Ні? Значить йди гуляй. Гуляй Вася", - "поговорив по душах" зі своїм вихованцем Кошовий.

У такій обстановці артист явно зміг зарядитися хорошим настроєм перед початком нового робочого тижня.

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