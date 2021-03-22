Відома співачка Наталія Могилевська показала кадри своєї пародії на відомого продюсера і реп-виконавця Потапа

Як пише Politeka.net. співачка показала у своєму TikTok-каналі кадри минулого випуску шоу маскараду.

Саме шоу було опубліковано в кінці осені минулого 2020 року, проте Наталя вирішила згадати, як проходило шоу.

Варто сказати, що Наталя "ліпсіла" пісню Потапа "Chica Bamboni", одну з небагатьох, які презентував Потап минулого року.

Шанувальникам дуже сподобалося відео, вони прокоментували комплементами на адресу Наталії, а також пораділи, згадаємо вже забуті кадри.

Наталя запитала, скількох Потапів побачили в кліпі фанати. "Скількох Потапів нарахували?"

"Наталя та ви природжений Потап"," якщо є ведмідь і він тільки один і його звуть Потап Олексій"," Супер, даааа"," і класно, і чадно"," Ахахааха, це мій улюблений випуск"," Красоточка, люблю тобі"," Круто", - написали шанувальники.

Не так давно Наталя стала радувати шанувальників своїми яскравими фото зі студії звукозапису, на одному з фото співачка зробила фото за діджейським пультом, вона вміло крутить пальцями диски і весело посміхається. Перед камерою вона з'явилася у витонченому шовковому халатику яскравого червоного відтінку, а на її шиї видно оригінальні прикраси. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Нагадаємо, що веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці: "особливий зв'язок"

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